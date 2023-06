Zahlen der Kirchenaustritte erreicht Rekordhoch

Meldungsarchiv - 28.06.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Bonn: Im vergangenen Jahr sind so viele Menschen aus der katholischen Kirche in Deutschland ausgetreten wie noch nie zuvor. Nach der von der Deutschen Bischofskonferenz veröffentlichten Statistik, kehrten mehr als 522.000 Menschen der Kirche den Rücken. Bereits im Jahr 2021 war ein Rekord bei den Austrittszahlen erreicht worden - seinerzeit verließen knapp 360.000 Menschen die katholische Kirche. In Bayern ist die Zahl der Katholiken vergangenes Jahr erstmals unter die Marke von sechs Millionen gesunken - derzeit sind es 5,8 Millionen. Im Freistaat verließen vergangenes Jahr mehr als 153.000 Katholiken ihre Kirche. Auch das ist ein Rekord zum zweite Mal in Folge.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2023 13:00 Uhr