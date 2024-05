Zahl unbesetzter Ausbildungsplätze erreicht neuen Höchststand

Berlin: In Deutschland bleiben immer mehr Ausbildungsplätze unbesetzt. Laut dem neuen Berufsbildungsbericht waren es im vergangenen Jahr gut 73.000 und damit fast sieben Prozent mehr als im Jahr davor. Es war der vierte Anstieg in Folge. Besonders schwer hatten es das Lebensmittelhandwerk, das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie Betriebe aus der Bau- und Metallbranche. Gleichzeitig gab es im vergangenen Jahr über 26.000 Bewerber, die keine Lehrstelle bekamen. Auch das sind deutlich mehr als im Jahr davor. Einer der Gründe: Die Wunsch-Lehrstelle gibt es nicht in der eigenen Heimatregion.

