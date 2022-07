Zahl junger Menschen in Deutschland ist weiter rückläufig

Lkw-Straßensperren im Inntal sind problemlos gestartet

München: In Oberbayern sind die Straßensperrungen für den überregionalen LKW-Verkehr offenbar ohne Probleme angelaufen. Die Polizei musste laut einem Sprecher bei ihren Kontrollen bisher nur wenige Lastwagen auf die Autobahn zurückgeschicken. Mit den Straßensperrungen will Bayern verhindern, dass Lastwagen, die den Autobahn-Rückstau wegen der Blockabfertigung in Tirol umfahren wollen, Straßen abseits der Autobahn verstopfen und in Anlieger-Gemeinden für Chaos sorgen. Ab Holzkirchen südlich von München dürfen Lkw die A8 und A93 nicht mehr verlassen. Die Regelung gilt an allen Tagen, an denen Tirol die Einreise von Lastwagen beschränkt. Die nächste Blockabfertigung ist für Anfang Oktober geplant.

