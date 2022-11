Zahl illegaler Einreisen laut Bundespolizei deutlich gestiegen

Nachrichtenarchiv - 11.11.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im vergangenen Jahr sind so viele Menschen illegal nach Deutschland eingereist wie seit 2017 nicht mehr. Das berichtet die "Bild"-Zeitung und zitiert aus dem offiziellen Jahresbericht der Bundespolizei - dieser wird heute vorgestellt. Demnach reisten im vergangenen Jahr knapp 58.000 Menschen illegal ein - und damit gut 60 Prozent mehr als im Vorjahr. Mehr als 11.000 Menschen seien schon in Griechenland als Schutzberechtigte anerkannt gewesen, hätten aber in Deutschland einen erneuten Antrag auf Asyl gestellt. Dabei handelte es sich vor allem um Zuwanderer aus Afghanistan, Syrien und dem Irak.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.11.2022 05:00 Uhr