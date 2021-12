Zahl Hunger leidender Kinder in Afghanistan steigt massiv

Nachrichtenarchiv - 16.12.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: In Afghanistan leiden offenbar immer mehr Kinder an Hunger. Wie die Organisation Save the Children mitteilte, ist die Zahl hungernder Kinder seit der Machtübernahme der Taliban im August um 3,3 Millionen gestiegen, insgesamt wird damit gerechnet, dass in diesem Winter 14 Millionen Minderjährige nicht genug zu essen haben. Da das Gesundheitssystem zudem kurz vor dem Kollaps steht, können laut Save the Children viele unterernährte Kinder nicht ausreichend behandelt werden. Die Organisation fordert deshalb, humanitäre Hilfe von Sanktionen auszunehmen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.12.2021 03:00 Uhr