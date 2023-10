Zahl der Wölfe in Deutschland ist gestiegen

Bonn: In Deutschland leben immer mehr Wölfe. Wie das Bundesamt für Naturschutz in Bonn mitteilte, hat sich die Zahl der Rudel auf 184 erhöht. Das sind etwa 20 mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit leben hierzulande etwa 1.300 Wölfe. Sie kommen vorwiegend in den ostdeutschen Ländern vor, kleinere Bestände gibt es laut Bundesamt auch in Bayern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2023 19:00 Uhr