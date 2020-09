Zahl der weltweiten Corona-Toten überschreitet Millionen-Marke

Nachrichtenarchiv - 29.09.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die Zahl der Todesopfer durch die Coronavirus-Pandemie hat weltweit die eine Million-Marke überschritten. Das geht aus Daten der Johns Hopkins Universität in Baltimore hervor. Demnach gibt es aktuell 33,2 Millionen bestätigte Infektionen. Rund ein Fünftel aller erfassten Todesfälle beklagen die USA, gefolgt von Brasilien und Indien. Relativ zur Einwohnerzahl ist die Zahl der Todesopfer jedoch in Großbritannien am höchsten. Die Forscher gehen davon aus, dass die Dunkelziffer sowohl bei Toten als auch bei Infizierten deutlich höher liegt, da in vielen Ländern unzureichend oder unregelmäßig auf das Virus getestet wird, Fallzahlen nicht korrekt wiedergegeben werden oder das wahre Ausmaß der Infektionen vertuscht wird.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.09.2020 05:00 Uhr