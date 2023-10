Zahl der weltweit Geflüchteten ist auf neuem Höchststand

Genf: Wegen Krisen und Konflikten sind im ersten Halbjahr weltweit so viele Menschen auf der Flucht gewesen wie nie zuvor. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen sprach jetzt von 114 Millionen Menschen, die in der Hoffnung auf ein besseres Leben ihre Heimat verlassen haben. Im Fokus stehen dabei besonders der Krieg in der Ukraine, aber auch die Konflikte im Sudan, in Myanmar oder auch in der Demokratischen Republik Kongo. Afghanen fliehen vor dem Taliban-Regime und Somalier vor der Dürre. Etwa ein Drittel aller Flüchtlinge stammen aber aus nur drei Ländern: aus Afghanistan, Syrien und der Ukraine. Die allermeisten Flüchtlinge und Vertriebenen harren demnach im eigenen Land aus. In der Statistik des Flüchtlingshilfswerks ist der wieder aufgeflammte Nahost-Konflikt noch nicht berücksichtigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2023 20:00 Uhr