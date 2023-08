Zahl der Waldbrandtoten in Griechenland steigt auf 21

Athen: Die Zahl der Toten infolge der Waldbrände in Griechenland ist gestiegen. Wie die Feuerwehr mitteilte haben Einsatzkräfte einen weiteren Toten im Dadia-Nationalpark nahe der türkischen Grenze entdeckt. Die Zahl der Opfer liegt damit aktuell bei 21. Am Dienstag waren bei Alexandroupolis 18 Leichen gefunden worden. Medien vermuteten, dass es sich um Migranten gehandelt habe. Zwei weitere Tote waren bereits am Montag entdeckt worden. In Griechenland lodern seit Tagen Dutzende Waldbrände, die beiden größten bei Alexandroupolis im Nordosten und bei Athen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2023 19:00 Uhr