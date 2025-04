Zahl der Verletzten nach Erdbeben in Istanbul steigt

Istanbul: Die Zahl der Verletzten nach dem schweren Erdbeben in Istanbul hat sich erhöht - das türkische Gesundheitsministerium meldet jetzt 250 Verletzte. Tote gab es demnach nicht, es sind wohl auch keine Gebäude in der Millionenstadt eingestürzt. Die türkische Katastrophenschutzbehörde gab die Stärke des Bebens vorläufig mit 6,2 an. Zentrum war das Marmarameer, Erschütterungen waren bis nach Griechenland zu spüren. Vor zwei Jahren gab es ein Beben der Stärke 7,8 im Südosten der Türkei und in Nordsyrien mit zehntausenden Toten in beiden Ländern.

