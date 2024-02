Zahl der Verkehrstoten in Bayern ist zurückgegangen

München: Die Zahl der Verkehrstoten in Bayern ist im vergangenen Jahr erneut gesunken. Nach Angaben des Innenministeriums starben im Straßenverkehr knapp 500 Menschen. Das ist der niedrigste Stand seit 70 Jahren. Die Zahl der Unfälle und der Verletzten ist aber gestiegen. Häufigste Ursache war zu hohe Geschwindigkeit. Vor allem auf Landstraßen hätten sich viele schwere Unfälle ereignet, hieß es. Details will Innenminister Herrmann am Mittag bekannt geben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.02.2024 11:15 Uhr