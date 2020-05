Zahl der Verkehrstoten in Bayern erreicht Rekordtief

Berlin: Verbraucherschützer haben die strengeren Regeln in der Fleischindustrie begrüßt. Dort seien bessere Bedingungen überfällig, sagte der Chef der deutschen Verbraucherzentralen, Müller, der "Rheinischen Post". Kunden würden für bessere Standards sogar steigende Preise akzeptieren. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund lobte die Beschlüsse der Bundesregierung, in industriellen Betrieben Werkverträge ab nächstem Jahr weitgehend zu verbieten, Arbeitsschutzverstöße schärfer zu ahnden und insgesamt mehr zu kontrollieren. Der Verband der Fleischwirtschaft nannte das Verbot von Werkverträgen hingegen eine willkürliche Diskriminierung. Die Schlachthöfe und die entsprechenden Unterkünfte für Arbeiter waren wegen zahlreicher Corona-Infektionsfälle verstärkt in die Kritik geraten.

Berlin: Um Kulturveranstaltungen wieder zu ermöglichen, haben die Minister von Bund und Ländern ein Konzept vorgelegt. Es sieht Schutzmaßnahmen für die Künstler auf der Bühne, die Mitarbeiter hinter den Kulissen und die Zuschauer vor. Deren Anzahl soll begrenzt werden, in Theater- und Kinosälen sollen Stuhlreihen frei bleiben, damit der Mindestabstand von 1 Meter 50 möglich ist. Kontaktdaten sollen erfasst werden und Sitzplatzreservierungen obligatorisch sein. Der Vorsitzende der Kulturministerkonferenz und Bayerns Kunstminister Sibler sagte, es sei Zeit für einen Neuanfang. - Das Kabinett in Berlin hat sich bei abgesagten Pauschalreisen für Gutscheine ausgesprochen - allerdings auf freiwilliger Basis. Laut Justizministerin Lambrecht sind die Gutscheine von Versicherungen gedeckt, im Notfall würde der Staat einspringen.

Brüssel: Die EU-Kommission hat ihre Leitlinien für eine nachhaltigere Landwirtschaft vorgestellt. So sollen bis 2030 nur noch halb soviele Pestizide verwendet werden wie derzeit. Auch Kunstdünger soll sparsamer verwendet werden, ebenso Antibiotika in der Tiermast. Weiter schlägt die EU-Kommission vor, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre ein Viertel der landwirtschaftlichen Fläche von Biohöfen bewirtschaftet wird. Die Vorschläge sind allerdings selbst innerhalb der Kommission umstritten. Der für den Klimaschutz zuständige Kommissionsvize Timmermans unterstützt sie, der Landwirtschafts-Ausschuss lehnt sie ab. - In Deutschland hat das Umweltbundesamt vorgeschlagen, den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Corona-Krise nachhaltig zu gestalten. Dafür sei jetzt eine klare Richtungsentscheidung der Regierung nötig. So solle sie sich hinter den Green Deal der EU-Kommission stellen.

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer hat an die Teilnehmer von Demonstrationen gegen die Corona-Politik appelliert, sich von Extremisten abzugrenzen. Seehofer sagte, sie sollten sich nicht vereinnahmen lassen. Auch an die Veranstalter der Kundgebungen richtete sich der CSU-Politiker. Sie müssten darauf achten, dass sie nicht missbraucht würden. Ihm bereite die Unterwanderung der Demonstrationen große Sorge, so Seehofer weiter. Es gebe Aufrufe zur Revolution oder zur Errichtung einer neuen Republik. Gleichzeitig bekräftigte er, dass das Demonstrationsrecht auch in Corona-Zeiten gewährleistet sei.

Frankfurt am Main: Die Deutsche Bank hält an ihrem geplanten Umbau trotz der Coronakrise fest. Bei der Online-Hauptversammlung sagte Konzern-Chef Sewing, die Deutsche Bank müsse profitabler sein als heute, wenn sie in einer europäischen Konsolidierung eine Rolle spielen will. Seiner Einschätzung nach ist der 2019 begonnene Umbau der beste Weg, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Die Deutsche Bank hat sich aus einigen Geschäftsfeldern zurückgezogen und das Investmentbanking reduziert. Bis Ende 2022 sollen weltweit etwa 18.000 Vollzeitstellen wegfallen. Die Gespräche darüber wurden wegen der Corona-Pandemie auf Eis gelegt, sollen aber bald weitergehen.

Ingolstadt: Bei Audi wird die Kurzarbeit im Stammwerk Ingolstadt um einen weiteren Monat bis Ende Juni verlängert. Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin dem Bayerischen Rundfunk. Im zweiten deutschen Audiwerk in Neckarsulm soll es vorläufig noch bis Ende Mai Kurzarbeit geben. Audi begründet die Maßnahmen mit den schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Unternehmen. Die Nachfrage sei deutlich zurückgegangen. Audi Beschäftigte sind schon seit Mitte März in Kurzarbeit, in der Hochphase waren etwa 32.700 betroffen. Seit drei Wochen wird die Produktion Stück für Stück wieder hochgefahren.

München: Auf Bayerns Straßen sind im vergangenen Jahr 541 Menschen bei Unfällen ums Leben gekommen. Das ist zugleich der niedrigste Stand an Verkehrstoten seit Beginn der Aufzeichnungen vor mehr als 60 Jahren und bestätigt laut Innenminister Herrmann einen Trend: Sowohl die Zahl der tödlichen Unfälle auf Landstraßen als auch jene mit Motorrädern oder schweren Nutzfahrzeugen sei im Vergleich zum Jahr 2011 deutlich zurückgegangen. Das gelte auch für die Zahl der Verletzten - im vergangenen Jahr waren es rund 67.000. Gründe sind Herrmann zufolge vor allen die häufigen Polizeikontrollen und die Verkehrssicherheitsarbeit von Straßenbaubehörden. Allerdings ist die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle in den vergangenen Jahren gestiegen.

Das Wetter in Bayern: in der Nacht meist klar und trocken, an Christi Himmelfahrt freundlich und warm