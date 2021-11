Zahl der Verbrechen in Deutschland zurückgegangen

Nachrichtenarchiv - 05.11.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland sind in den vergangenen Jahren immer weniger Verbrechen begangen worden. Im Zeitraum von 2005 bis 2019 sei die Zahl der erfassten Straftaten um 15 Prozent gesunken, heißt es in dem jetzt vorgelegten "Periodischen Sicherheitsbericht" der Bundesregierung. Beeinflusst sei der Rückgang vor allem durch die sinkende Zahl von Eigentums- und Vermögensdelikten. Auch die Zahl schwerer Gewalttaten ist zurückgegangen. Sorgen bereitet den Behörden allerdings die politisch motivierte Kriminalität von rechts. So seien in diesem Bereich seit 2015 jährlich mehr als 20.000 Straftaten registriert worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2021 15:00 Uhr