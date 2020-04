Zahl der Unwettertoten in den USA steigt weiter

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New Orleans: Bei den verheerenden Tornados im Süden der USA sind mehr als als 30 Menschen ums Leben gekommen. Allein im Bundesstaat Mississippi starben nach Behördenangaben elf Menschen, In South Carolina waren es neun. Hunderte Häuser wurden beschädigt. In Bergregionen gab es Erdrutsche und Überschwemmungen. Von Texas bis nach Maine hatten fast 1,3 Millionen Menschen keinen Strom. Der Gouverneur von Mississippi, Reeves, rief den Notstand aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2020 07:00 Uhr