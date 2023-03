Zahl der Unfalltoten an Bahnübergängen ist gestiegen

Meldungsarchiv - 28.03.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: An Bahnübergängen sind im vergangenen Jahr so viele Menschen ums Leben gekommen wie seit 2010 nicht mehr. Das hat eine Auswertung von Daten der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchungen ergeben. Sie liegt dem NDR vor. Demnach starben 42 Menschen bei Unfällen an bundeseigenen Strecken, 165 wurden verletzt. Obwohl die Deutsche Bahn seit 2010 ein Fünftel der Bahnübergänge abgebaut hat, ist das Niveau gleichgeblieben. Nach Bahn-Angaben löst fast immer Fehlverhalten von Autofahrern, Radfahrern oder Fußgängern die Unfälle aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2023 11:00 Uhr