Zahl der unerlaubten Einreisen nach Bayern ist auf höchstem Stand seit 2015

München: Im vergangenen Jahr ist die Zahl der unerlaubten Einreisen nach Bayern gestiegen - auf den höchsten Stand seit 2015. Die Bundespolizei registrierte gut 34.000 illegale Grenzübertritte, überwiegend an der Grenze zu Österreich. Die meisten Menschen kamen aus der Türkei, Syrien und Afghanistan. Die Zahl der unerlaubten Grenzübertritte ging allerdings zum Jahresende hin deutlich zurück. Als Gründe nennt die Bundespolizei unter anderem das Wetter, aber auch die wiedereingeführten Grenzkontrollen in Deutschland. Außerdem hätte das striktere Vorgehen serbischer Sicherheitsbehörden zu weniger Ein- und Durchreisen Richtung Deutschland geführt. Mehr als 13.500 Menschen wurden den Angaben nach direkt an der Grenze zurückgewiesen oder abgeschoben - und damit weniger als noch 2022.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 13:00 Uhr