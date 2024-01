Zahl der unerlaubten Einreisen ist gesunken

Berlin: An den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz sind im Dezember weniger Menschen unerlaubt eingereist als in den Vormonaten. Insgesamt hat die Bundespolizei 2.876 Fälle registriert, wie aus einer Antwort der Regierung auf eine Anfrage der AfD hervorgeht. Im November gab es laut Polizei noch 4.050 unerlaubte Einreisen, in der zweiten Oktoberhälfte knapp 5.500. Das Bundesinnenministerium hatte im Oktober vorübergehend feste Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz angeordnet, die nach Verlängerungen noch mindestens bis Mitte März laufen sollen. Ziel ist es, die irreguläre Migration zu begrenzen und die Schleuserkriminalität noch stärker zu bekämpfen. Insgesamt wurden in Deutschland im vergangenen Jahr gut 127.000 unerlaubte Einreisen registriert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2024 07:00 Uhr