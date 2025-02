Zahl der Totgeburten in Deutschland steigt gegen den Europatrend an

Rostock: In Deutschland ist die Zahl der Kinder, die tot zur Welt kommen, seit dem Jahr 2010 kontinuierlich gestiegen. Das hat das Max-Planck-Institut für demografische Forschung mitgeteilt. Europaweit gab es neben Deutschland sonst nur in Belgien einen ähnlichen Anstieg. In den meisten europäischen Ländern stagnierte die Zahl der Totgeburten oder sie sank sogar. Eine Erklärung für die Entwicklung haben die Forschenden in der Studie noch nicht. Fest stehe jedoch schon, dass das steigende Alter der Mütter und der sinkende Anteil von Mehrlingsgeburten nur einen kleinen Teil der beobachteten Trends erklären.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 03.02.2025 15:00 Uhr