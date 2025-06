Zahl der Toten nach Überschwemmung in Texas steigt

San Antonio: In der Großstadt im US-Bundesstaat Texas steigt die Zahl der Toten nach dem schweren Unwetter. Nach Angaben der Behörden kamen mindestens elf Menschen ums Leben. Einige weitere werden noch vermisst. Am Mittwoch und Donnerstag hatte es in San Antonio Starkregen und Stürme gegeben. Straßen und Autobahnen wurden überschwemmt, so dass unter anderem Autos durch die Stadt gespült wurden. Die Feuerwehr war mit Booten im Dauereinsatz, um Menschen von Gebäuden und Bäumen zu retten.

