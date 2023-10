Zahl der Toten nach Grubenunglück in Kasachstan steigt weiter

Karaganda: Die Zahl der Toten nach dem schweren Grubenunglück in Kasachstan ist auf 42 gestiegen. Nach vier vermissten Bergleuten wird immer noch gesucht. In dem Kohleschacht in der Nähe der Industriestadt Karaganda hatte es gestern eine Methangas-Explosion gegeben, danach brach ein Feuer aus. Zu diesem Zeitpunkt waren mehr als 250 Kumpel unter Tage. Der kasachische Zivilschutz spricht vom schwersten Bergbauunglück in der früheren Sowjetrepublik seit Jahren. Der Betreiberfirma Arcelor Mittal wirft er schwere Versäumnisse bei den Sicherheitsvorkehrungen vor. Erst im August hatte es in einer ihrer Minen ein Unglück gegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.10.2023 19:30 Uhr