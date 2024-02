Zahl der Toten nach Großbrand in Valencia steigt auf zehn

Valencia: Zwei Tage nach dem Großbrand in einer Wohnanlage in der spanischen Stadt ist die letzte vermisste Person tot geborgen worden. Nach Behördenangaben stieg die Zahl der Todesopfer damit auf zehn. Weitere 15 Menschen wurden verletzt. Das Feuer war am Donnerstagnachmittag ausgebrochen und hatte binnen kürzester Zeit die gesamte Wohnanlage erfasst. Zum Unglückszeitpunkt hielten sich dort 450 Bewohner auf. Die Brandursache ist unklar. Die Ermittlungen laufen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.02.2024 13:45 Uhr