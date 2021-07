Zahl der Toten nach Flutkatastrophe in Westdeutschland steigt auf 155

Nachrichtenarchiv - 18.07.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Koblenz: Die Zahl der Toten nach dem Unwetter in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist derweil auf 155 gestiegen. Das hat das Polizeipräsidium in Koblenz mitgeteilt. Demnach sind allein im Landkreis Ahrweiler mindestens 110 Opfer zu beklagen. In Nordrhein-Westfalen sind nach derzeitigem Stand 45 Menschen bei dem Hochwasser ums Leben gekommen. - Heute will sich Bundeskanzlerin Merkel vor Ort ein Bild von der Lage machen. Sie wird die Gemeinde Schuld in Rheinland-Pfalz besuchen. Im Anschluss ist eine gemeinsame Pressekonferenz mit Landeschefin Dreyer geplant.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2021 07:00 Uhr