Zahl der Toten nach Flugzeugunglück ist unklar

Nach dem Absturz einer Passagiermaschine im westindischen Ahmedabad befürchet die Polizei, dass alle 242 Menschen an Bord ums Leben gekommen sind. Nach Angaben der Fluglinie Air India gab es allerdings Überlebende, die verletzt in Krankenhäuser gebracht worden seien. Die Boeing 787 der Air India stürzte kurz nach dem Start ab und krachte in ein Gebäude der Millionenstadt: Auch am Boden soll es Tote gegeben haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.06.2025 17:45 Uhr