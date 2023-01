Zahl der Toten nach Explosion in Peshawar steigt auf 47

Nachrichtenarchiv - 30.01.2023 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peshawar: Nach der Explosion in einer Moschee in der nordwestpakistanischen Stadt hat sich die Zahl der Toten auf mindestens 47 erhöht. Vermutet wird, dass es sich um einen Anschlag handelt, da Sprengstoffspuren gefunden wurden. In der Moschee auf dem Gelände eines Polizeihauptquartiers sollen sich zu diesem Zeitpunkt mindestens 260 Menschen aufgehalten haben, die an einem Gebet teilnahmen. Ein Teil des Gebäudes stürzte ein. Im November hatten die pakistanischen Taliban eine Waffenruhe mit der Regierung aufgekündigt. Seitdem haben sie mehrere Anschläge für sich reklamiert.

