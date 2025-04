Zahl der Toten nach Explosion im Iran steigt auf 14

Teheran: Nach nach der schweren Explosion in der iranischen Hafenstadt Schahid Radschai ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 14 gestiegen. Das Innenministerium spricht inzwischen von mehr als 750 Verletzten. Die Bevölkerung der Provinz Hormusgan wurde dringend aufgerufen, Blut für die Schwerverletzten zu spenden. Nach Angaben der Zollbehörde wurde die Explosion offenbar durch einen Brand in einem Lager für Chemikalien und Gefahrgut ausgelöst. Die Druckwelle der Explosion war noch in 50 Kilometern Entfernung spürbar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2025 18:00 Uhr