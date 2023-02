Kurzmeldung ein/ausklappen Zahl der Toten nach Erdbeben steigt auf mehr als 37.500

Ankara: Im türkisch-syrischen Erdbebengebiet gehen Hilfsorganisationen mittlerweile von mehr als 37.500 Todesopfern aus. In der Türkei hat die Katastrophenschutzbehörde Afad Meldungen zufolge mehr als 31.000 Tote gezählt. In Syrien rechnet die Weltgesundheitsorganisation WHO mit mindestens 5.900 Todesopfern. Tausende Menschen werden noch vermisst. Dass Überlebende gefunden werden, ist die Ausnahme. Am Morgen befreiten Retter in der Provinz Hatay eine Frau aus den Trümmern, die 175 Stunden verschüttet war, sowie eine weitere Person. Auch in der Provinz Gaziantep gelang es Medienberichten zufolge, eine 40-Jährige aus der Ruine eines fünfstöckigen Hauses zu bergen.

