Zahl der Toten nach Erdbeben in Japan steigt

Tokio: Bei den Erdbeben im Westen Japans sind nach neuen Angaben der Behörden mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Die Rettungs- und Aufräumarbeiten gestalten sich schwierig, weil die am schwersten betroffenen Gebiete kaum zugänglich sind. Straßen sind zerstört oder von Schlamm bedeckt. Viele Häuser sind eingestürzt oder in Brand geraten. Das schwerste Beben mit einer Stärke von 7,6 traf gestern die Westküste der Hauptinsel Honshu. In den nächsten Tagen rechnet die nationale Wetterbehörde mit weiteren Erschütterungen. Die Warnung vor einem schweren Tsunami konnten die Experten aber inzwischen aufheben.

