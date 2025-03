Zahl der Toten nach Diskobrand steigt auf 59

Skopje: Nordmazedonien trauert um die Opfer eines verheerenden Feuers in einer Diskothek vergangene Nacht. Dabei kamen nach Angaben des Innenministeriums mindestens 59 Menschen ums Leben, weitere 155 wurden verletzt. Das Feuer war gegen 2:30 Uhr bei einem Hip-Hop-Konzert ausgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler hatte eine Funkenmaschine für die Bühnen-Show die Decke in Brand gesetzt. Zum Zeitpunkt des Unglücks sollen 1.500 Menschen in dem Gebäude gewesen sein. Vier Personen wurden festgenommen, unter ihnen auch die Organisatoren des Konzerts. Die Regierung des Landes will eine siebentägige Staatstrauer anordnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2025 17:00 Uhr