Zahl der Toten nach dem Hochwasser in Rheinland-Pfalz steigt auf 128

Nachrichtenarchiv - 22.07.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mainz: Mehr als eine Woche nach dem verheerenden Hochwasser in Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Toten dort auf 128 gestiegen. Nach den Worten von MInisterpräsidentin Dreyer werden weitere 155 Menschen nach wie vor vermisst. In einer Sondersitzung des Innenausschusses bezeichnete sie das Hochwasser als "nie dagewesene Katastrophe". Rheinland-Pfalz sei Hochwasser gewohnt, doch dieses übersteige die bisherigen Erfahrungen. Die Flutwelle sei stellenweise mehr als acht Meter hoch gewesen. Das ganze Ausmaß der Katastrophe werde aber erst in einigen Wochen sichtbar sein, so Dreyer. Unterdessen gehen die Aufräumsarbeiten weiter - auch in Nordrhein-Westfalen. Im zerstörten Erftstadt-Blessem dürfen einige Anwohner heute voraussichtilch wieder in ihre Häuser zurück. Fachleute müssen noch prüfen, ob die Gebäude sicher sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2021 12:00 Uhr