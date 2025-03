Zahl der Toten in Syrien steigt offenbar weiter

Damaskus: In Syrien nimmt der schlimmste Gewaltausbruch seit dem Sturz von Langzeitdiktator Assad im Dezember offenbar immer verheerendere Formen an. Der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge ist die Zahl der Toten noch einmal gestiegen - auf über 600. So gibt es im Westen des Landes nicht nur Kämpfe zwischen Truppen der Übergangsregierung, verbündeten Gruppen und Assad-Anhängern - mit Opfern auf beiden Seiten. Die Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet auch, dass Regierungskräfte fast 430 Alawiten hingerichtet hätten. Zu dieser Religionsgruppe gehört auch der gestürzte Präsident. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben derzeit nicht.

