Zahl der Toten in Nahost steigt auf beiden Seiten weiter

Tel Aviv: Fünf Tage nach dem Großangriff der Terrorgruppe Hamas ist in Israel die Zahl der Toten auf mehr als 1.200 gestiegen. Nach Angaben eines israelischen Militärsprechers sind die meisten Todesopfer Zivilisten. Fast 3.000 Menschen seien verletzt worden. US-Präsident Biden sicherte Israel in einer Fernsehansprache die volle Unterstützung seines Landes zu und verurteilte den Angriff der Hamas als einen "Akt des puren Bösen". Durch die israelischen Gegenangriffe sind im Gazastreifen inzwischen mehr als 950 Menschen getötet worden, mehr als 180.000 sind obdachlos. In der Nacht hat die isarelische Luftwaffe ihre Angriffe fortgesetzt. Inzwischen organisiert die Bundesregierung Sonderflüge, damit Deutsche Staatsbürger aus Israel nach Hause können. Insgesamt haben sich dafür etwa 4.500 Menschen registriert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2023 11:00 Uhr