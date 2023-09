Zahl der Toten in Libyen steigt offenbar auf 5.200

Derna: Nach dem verheerenden Unwetter in Libyen ist die Zahl der Toten mittlerweile auf 5.200 gestiegen. Das sagte ein Sprecher des Innenministeriums im Osten Libyens der Deutschen Presseagentur. Außerdem werden tausende Menschen vermisst. Besonders schwer getroffen hat es Derna. Oberhalb der Hafenstadt mit 125.000 Einwohnern waren nach Angaben der Libyschen Nationalarmee Dämme geborsten und ganze Stadtteile daraufhin mit ihren Bewohnern ins Meer gespült worden. Das Deutsche Rote Kreuz unterstützt in den Flutgebieten die Rettungsarbeiten. Der DRK-Leiter für internationale Beziehungen, Johnen, berichtete im BR-Interview von äußerst schwierigen Umständen. Nach seinen Angaben gestaltet sich die Hilfe angesichts des Bürgerkriegs in Libyen schwierig. Telefon- und Stromversorgung funktionierten vielerorts nicht. Und durch das stehende Wasser könnten sich Krankheiten ausbreiten, so Johnen weiter.

