Zahl der Toten in Kaschmir steigt auf 26

Pahalgam: Nach dem Angriff auf Touristen in der Unruheregion Kaschmir ist die Zahl der Toten auf mindestens 26 gestiegen. Das berichtet die örtliche Polizei. Die meisten der Opfer sollen aus Indien stammen. Indiens Innenminister Shah sprach von einer terroristischen Tat, Premier Modi unterbrach seinen Besuch in Saudi-Arabien. International reagierten Politiker entsetzt auf das Verbrechen. Wie Augenzeugen berichten, hatten bewaffnete Kämpfer in einem abgelegenen Gebiet im Himalaya eine Gruppe Touristen attackiert und dabei gezielt auf Männer geschossen, die Hindus sind. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist offiziell noch nicht bestätigt. Nach einem Medienbericht soll sich eine Splittergruppe der verbotenen Dschihadisten-Organisation Lashkar-e-Taiba dazu bekannt haben. Lashkar-e-Taiba war unter anderem für die Anschlagsserie in Mumbai 2008 mit 175 Toten verantwortlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2025 08:00 Uhr