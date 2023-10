Zahl der Toten in Gaza steigt laut Hamas auf über 5000

Gaza: Palästinensergruppen haben am Mittag hohe Opferzahlen aus dem Gazastreifen vermeldet. So gab im Westjordanland ein Sprecher von Palästinenserpräsident Abbas an, es seien seit Beginn des Krieges am 7. Oktober dort mehr als 4700 Palästinenser ums Leben gekommen. Das von der radikal-islamischen Hamas geführte Gesundheitsministerium im Gazastreifen nannt die Zahl von 5087 Toten. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Das israelische Militär hat inzwischen einzelne Bodentruppen in den Gazastreifen geschickt. Sie sollen dort Militärangaben zufolge gegen palästinensische Kämpfer vorgehen und nach den Geiseln suchen, die die Hamas genommen hat. Israel spricht inzwischen von 222 Menschen, die die Hamas in den Gazastreifen verschleppt haben soll.

