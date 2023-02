Zahl der Toten in den Erdbebengebieten steigt weiter an

Nachrichtenarchiv - 07.02.2023 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: In den Katastrophengebieten in der Türkei und Syrien wird einen Tag nach den verheerenden Erdbeben das Ausmaß der Zerstörungen immer deutlicher. Tausende Gebäude sind eingestürzt, andere drohen wegen ständiger Nachbeben zu kollabieren. Aus den Trümmern werden laufend Tote geborgen, ihre Gesamtzahl wird - Stand jetzt - mit fast 5000 angegeben. Mehr als 20.000 Menschen müssen medizinisch versorgt werden. Die Krankenhäuser sind völlig überlastet. In der Nacht haben tausende Rettungskräfte, Feuerwehrleute und Sanitäter im Licht von Scheinwerfern nach Überlebenden in den Trümmern gesucht. Anwohner gruben zum Teil mit bloßen Händen. Viele Straßen im Erdbebengebiet sind unpassierbar, weshalb zusätzliche Helfer kaum vorwärts kommen. Winterliche Temperaturen erschweren die Rettungsarbeiten. Außerdem warnen Meteorologen vor einem heranziehenden Schneesturm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2023 10:00 Uhr