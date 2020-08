Zahl der Toten in Beirut steigt auf mindestens 100

Nachrichtenarchiv - 05.08.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beirut: Nach den verheerenden Explosionen im Hafen von Beirut ist die Zahl der Toten mittlerweile auf mindestens 100 gestiegen. Wie das libanesische Rote Kreuz weiter mitteilte, wurden rund 4.000 Menschen durch herumfliegende Trümmer oder die gigantische Druckwelle verletzt. Rettungshelfer suchen in den Trümmern nach weiteren Opfern. Aus Sicherheitskreisen hieß es, es würden noch mindestens 100 Menschen vermisst. Unterdessen suchen Ermittler weiter nach der Ursache für die gewaltige Detonation. Möglicherweise wurde sie durch eine sehr große Menge Ammoniumnitrat ausgelöst, die im Hafen gelagert worden war. Der Vertreter der Konrad-Adenauer-Stiftung im Libanon, Gaier, sagte dem "Deutschlandfunk", besonders beunruhigend seien massive strukturelle Schäden. So sei das staatliche Elektrizitätswerk komplett zerstört worden. Gaier sprach wörtlich von einem "Schockzustand in der Stadt".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2020 12:00 Uhr