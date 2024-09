Zahl der Toten durch Taifun "Yagi" in Vietnam steigt weiter

Hanoi: Die Zahl der Todesopfer durch Taifun Yagi ist in Vietnam weiter gestiegen. Nach Angaben einer staatlichen Nachrichtenagentur registrierte das Landwirtschaftsministerium bislang 59 Tote. Die meisten fielen Erdrutschen und Sturzfluten zum Opfer. Beim Einsturz einer 375 Meter langen Brücke im Norden Vietnams sind Berichten zufolge mehrere Fahrzeuge in die Tiefe gerissen worden. 13 Menschen würden nach dem Unglück vermisst, heißt es. Yagi war am Samstag mit Rotationsgeschwindigkeiten von 149 Stundenkilometern auf die Nordküste Vietnams getroffen.

