Zahl der Toten durch den Sturm "Ciaran" in der Toskana steigt auf sechs

Rom: In der italienischen Provinz Toskana ist die Zahl der Toten nach den heftigen Unwettern auf sechs gestiegen. Noch immer steht das Wasser dort in einigen Orten meterhoch. Das Sturmtief "Ciaran" hat in der Nacht zu schweren Regenfällen geführt, wodurch Flüsse über die Ufer traten und ganze Landstriche überschwemmt wurden. In der Umgebung von Florenz musste die Feuerwehr dutzende Male ausrücken, um Autofahrer aus ihren Fahrzeugen zu retten. Die Lage sei kritisch, so der Bürgermeister von Florenz. Die italienische Regierung rief für die Toskana den Notstand aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2023 19:00 Uhr