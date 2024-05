Zahl der Toten bei Überschwemmungen in Brasilien steigt

Porto Alegre: Bei den Überschwemmungen im Süden Brasiliens ist die Zahl der Toten auf mindestens 78 gestiegen. Mehr als 100 Menschen werden nach Angaben des örtlichen Zivilschutzes noch vermisst. Zudem hätten rund eine Million Menschen keinen Zugang zu Trinkwasser. Der Gouverneur von Rio Grande do Sul bezeichnete die Überschwemmungen nach tagelangem Regen als die schlimmste Katastrophe in der Geschichte des Bundesstaats. Danach brauche es einen "Marshallplan", sagte er in Anspielung auf das wirtschaftliche Förderprogramm der USA für den Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg.

