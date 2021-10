Zahl der Toten bei Hochhausbrand in Taiwan steigt auf 46

Nachrichtenarchiv - 14.10.2021 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kaohsiung: Nach dem Brand eines Hochhauses in der südtaiwanischen Hafenstadt ist die Zahl der Toten auf mindestens 46 gestiegen. Das hat die Feuerwehr mitgeteilt. Allerdings könnte die Zahl der Opfer noch weiter hochgehen, da viele Bewohner in den oberen Stockwerken eingeschlossen waren, als es in dem Haus brannte. Behörden zufolge lebten in dem Gebäude mehr als hundert Menschen, viele von ihnen Senioren mit körperlichen Behinderungen oder Demenz. Die Bergungsarbeiten dauern an.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.10.2021 12:45 Uhr