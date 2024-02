Zahl der Toten bei Hochhaus-Brand in Valencia auf neun gestiegen

Valencia: Die Zahl der Toten bei einer Brandkatastrophe in Valencia ist auf neun gestiegen. Eine Person wird noch vermisst. Nach Angaben der spanischen Behörden wurden bei einer ersten Durchsuchung der Polizei in dem betroffenen Hochhaus weitere Leichen gefunden. Bisher war von fünf Toten berichtet worden. Das Feuer war gestern in einer der über 140 Wohnungen des modernen Gebäudekomplexes ausgebrochen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.02.2024 01:00 Uhr