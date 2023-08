Zahl der Toten bei Feuer auf Hawaii-Insel auf 53 gestiegen

Honolulu: Das verheerende Feuer auf der Insel Maui ist weitgehend eingedämmt, doch die Zahl der Toten steigt weiter. In dem ausgebrannten Küstenort Lahaina sind nach Behördenangaben bisher 53 Leichen geborgen worden. Der Gouverneur von Hawaii sprach von der "wahrscheinlich größten Naturkatastrophe" in der Geschichte des US-Bundesstaates. Viele Hundert Häuser seien zerstört worden. Der Wiederaufbau werde Jahre dauern. Noch immer haben Tausende im Westen der Insel keinen Strom und Wasser. Die US-Regierung sicherte Katastrophenhilfe zu, um Betroffene finanziell zu unterstützen. Auf Maui und der Nachbarinsel Hawaii waren am Dienstag mehrere Feuer ausgebrochen, die von starken Winden schnell verbreitet wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2023 06:00 Uhr