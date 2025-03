Zahl der Toten bei Disko-Brand steigt auf 59

Skopje: Nach der Brandkatastrophe in einer Diskothek in Nordmazedonien wird die Zahl der Toten jetzt mit 59 angegeben, mehr als 155 Menschen wurden verletzt. Das hat der Innenminister des Landes bei einer Pressekonferenz mitgeteilt. Präsidentin Siljanovska-Davkova sprach nach einem Besuch bei Verletzten in der Klinik von einem schrecklichen Unglück. Das Feuer war vergangene Nacht gegen halb drei während eines Hip-Hop-Konzerts ausgebrochen. Nach bisherigen Ermittlungserkenntnissen hatte eine Funkenmaschine für Lichteffekte die Decke des Clubs in Brand gesetzt. Zum Zeitpunkt des Unglücks sollen sich etwa 1.500 Menschen in dem Gebäude aufgehalten haben. Inzwischen wurden vier Personen festgenommen, unter anderem die Organisatoren.

