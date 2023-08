Zahl der Toten bei Bränden auf Hawaii steigt weiter

Honolulu: Im US-Bundesstaat Hawaii steigt die Zahl der Toten nach den schweren Busch- und Waldbränden auf der Insel Maui weiter. Die lokalen Behörden sprechen jetzt von mindestens 36 Menschen, die ums Leben gekommen sind. Alle Opfer sind demnach in der am stärksten betroffenen Küstenstadt Lahaina im Nordwesten Mauis zu beklagen. Zudem habe es Dutzende Verletzte gegeben, hieß es weiter. Der bei Touristen beliebte historische Ort ist den Angaben nach weitgehend zerstört. Mehr als 270 Gebäude wurden von den Flammen erfasst. Augenzeugen beschrieben apokalyptische Szenen in Lahaina. Auf der Flucht vor schnell um sich greifenden Flammen seien Menschen ins Meer gesprungen. US-Präsident Biden sagte dem Bundesstaat Hawaii Hilfe der Regierung zu. Für die beiden Bezirke Maui und Hawaii wurde der Notstand ausgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2023 12:00 Uhr