Zahl der Toten auf Maui steigt auf mindestens 110, hunderte Vermisste

Lahaina: Nach den verheerenden Waldbränden auf der Hawaii-Insel Maui ist die Zahl der Toten auf 110 gestiegen. Die Behörden gehen davon aus, dass es noch mehr werden, da noch hunderte Menschen vermisst werden. Die Rettungskräfte haben erst gut ein Drittel des Katastrophengebiets durchkämmt. Der Gouverneur von Maui, Green, sagte bei einer Pressekonferenz wörtlich: "es bricht uns das Herz." Der Leiter der Katastrophenschutzbehörde verteidigte die Entscheidung, nicht mit Sirenen vor den Flammen gewarnt zu haben. Diese würden nur für Tsunamis eingesetzt. Nach seinen Worte hätte sich die Bevölkerung sonst in höher gelegene Gebiete gerettet und wäre direkt ins Brandgebiet geraten. Stattdessen wurde über Mobiltelefone und Funk und Fernsehen gewarnt. Am Montag will sich US-Präsident Biden selbst ein Bild der Lage machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2023 06:00 Uhr