Zahl der tödlichen Bergunfälle steigt auf neuen Höchststand

Rotes Kreuz schafft es wieder nicht mit Hilfsgütern nach Mariupol

Mariupol: Das Internationale Rote Kreuz hat erneut einen Versuch aufgeben müssen, in die schwer umkämpfte ukrainische Hafenstadt Mariupol zu gelangen. Ein Sprecher teilte mit, aus Sicherheitsgründen sei es wieder nicht möglich, Hilfsgüter in die Stadt zu bringen. Wiederholt waren Hilfskonvois nach Mariupol in den vergangenen Tagen umgekehrt, weil vereinbarte Feuerpausen nicht eingehalten wurden. Die Lage für die Menschen im eingekesselten Mariupol wird seit Wochen als katastrophal beschrieben. Ihnen fehlt es an Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten. Die EU und die G7 haben heute deutlich gemacht, dass sie weitere Sanktionen gegen Russland vorbereiten. Angesichts der grauenhaften Bilder aus der Kleinstadt Butscha bei Kiew werde man noch in dieser Woche reagieren, heißt es.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2022 15:00 Uhr