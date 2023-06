Zahl der Todesopfer nach Zugunglück in Indien steigt

Meldungsarchiv - 03.06.2023 06:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Neu Dehli: In Indien hat sich ein schweres Zugunglück ereignet. Einsatzkräfte sprechen von mehr als 280 Toten. Nach Angaben der Behörden wurden mindestens 900 Menschen verletzt. Zahlreiche Menschen sollen noch in den Waggons eingeschlossen sein. Fernsehbilder zeigen, wie Rettungskräfte in den Trümmern nach Überlebenden suchen. Medien berichten, mehrere Waggons eines Passagierzuges seien entgleist und auf ein Nachbargleis gekippt. Dann sei ein Schnellzug in die umgekippten Waggons gerast und ebenfalls teilweise entgleist. Schließlich ist offenbar noch ein Güterzug in die Unfallstelle gefahren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2023 06:15 Uhr