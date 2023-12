Zahl der Todesopfer nach Vulkanausbruch in Indonesien ist gestiegen

Padang: Auf der indonesischen Insel Sumatra haben Rettungskräfte nach dem Ausbruch des Vulkans Marapi elf weitere Todesopfer gefunden. Dabei handelt es sich laut der nationalen Such- und Rettungsstelle um die Leichen mehrerer Bergsteiger. Damit stieg die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 22. Eine weitere Person gilt als vermisst. Mehr als 50 Bergsteiger waren nach der ersten Eruption am Sonntag gerettet worden. Gestern kam es zu einem weiteren, bis zu 800 Meter hohen Ausstoß heißer Asche, was die Such- und Rettungsbemühungen zeitweise zum Erliegen brachte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.12.2023 14:45 Uhr