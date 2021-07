Zahl der Todesopfer nach Hochwasserkatastrophe steigt weiter

Nachrichtenarchiv - 16.07.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Die Zahl der Toten durch die Hochwasserkatastrophe im Westen des Landes ist weiter angestiegen. In Erftstadt-Blessem südlich von Köln sind eine Reihe von Häusern ganz oder teilweise eingestürzt. Dabei sind Menschen ums Leben gekommen, wie eine Sprecherin der Bezirksregierung Köln mitteilte. Zuvor war bereits von Notrufen aus den Häusern berichtet worden. Die Menschen können laut den Behörden derzeit nur mit Booten gerettet werden. In Nordrhein-Westfalen war man bisher von mindestens 31 Toten ausgegangen. Wie die Polizei Koblenz mitteilte, sind in Rheinland-Pfalz inzwischen mehr als 50 Opfer zu beklagen. Noch immer werden im Kreis Ahrweiler zahlreiche Personen vermisst - die Polizei spricht von "unter hundert Menschen".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2021 10:00 Uhr