Zahl der Todesopfer nach Hochwasserkatastrophe steigt

Köln: Nach den verheerenden Fluten im Westen Deutschlands ist die Zahl der Toten weiter gestiegen. Wie die Bezirksregierung in Köln mitteilt, starben in Erftstadt beim Einsturz von Häusern mehrere Menschen. Wie viele genau, ist aktuell noch nicht klar. Die Kommunikation mit dem betroffenen Gebiet ist laut Bezirksregierung stark eingeschränkt. In Erftstadt waren mehrere Häuser ganz oder teilweise eingestürzt, weil diese unterspült wurden. Luftbilder zeigen riesige Erdlöcher. Die Behörden in Nordrhein-Westfalen waren bisher von mindestens 30 Toten infolge des Hochwassers ausgegangen, jetzt ist von 43 die Rede. In Rheinland-Pfalz sind mehr als 50 Menschen gestorben. Noch immer werden Personen vermisst, nach Polizeiangaben knapp unter 100. Der Kreis Ahrweiler hatte zunächst von 1.300 Vermissten gesprochen, da nach dem Zusammenbruch des Mobilfunknetzes viele nicht erreicht werden konnten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.07.2021 10:45 Uhr